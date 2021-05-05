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Путин пообещал Эрдогану «Спутник V» уже в мае. Это может открыть Турцию для туризма

05.05.2021 17:58
Комментарии: 3
Путин пообещал Эрдогану «Спутник V» уже в мае. Это может открыть Турцию для туризма

Президенты России и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых Владимир Путин заявил своему коллеге Реджепу Эрдогану о готовности поставить российскую вакцину «Спутник V» уже в мае.

Об этом сообщает сайт Кремля. В тексте подчеркивается, что «предпринимаемые противоэпидемические меры» позволят улучшить обстановку и «возобновить двусторонние связи в туристической сфере».

Также стороны обсудили совместное производство российской вакцины на турецких предприятиях. Об этом в конце апреля говорил министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж. По его словам, Россия уже передала Турции технологии для производства вакцины, которым займется компания Viscoran Inc совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Тогда же Эрдоган предложил закупить у России «внушительные объемы» вакцины и пообещал обсудить вопрос с Путиным. Однако он отметил, что, помимо России, Турция договорились с Германией по поводу вакцины и ведет собственную разработку.

Вакцину «Спутник V» в Турции одобрили для экстренного применения. До октября Россия должна поставить 50 млн доз Турции. В стране действуют полный локдаун с 29 мая. Еще до его введения Россия приостановила полеты в Турцию чартеров с туристами.

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23:39, 05.05 0 0
Алга:

То, что Путин предложил вакцину, не означает, что турки готовьі ее взять.

18:22, 05.05 0 0
И.И..:

перед этим был скандал в чехии-вакцина не соответствует заявленным характеристикам. скандал пытались замять с требованием вернуть вакцину в РФ, для того что бы поставить ее особо нуждающимся и скорее всего вкололи россиянам...

18:13, 05.05 0 0
И.И..:

немного о вакцине.... В своем анализе, GGMON усилил аспекты указано GGMED, но обратил внимание особенно на вопрос о том, незнание побочных эффектов краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, возникшие в результате использования вакцины... ...не были определены условия производства, которые demonstrassem, что продукция постоянно производится и контролируется, в результате чего продукт с качеством, необходимой для использования по назначению. В GGFIS сообщил, что на российской земле, был запрещен к команде инспекции доступ в Gamaleya, институт-разработчик вакцины... ...В соответствии с GGMED, были выявлены недостатки в разработке продукта на всех стадиях клинических исследований (фазы 1, 2 и 3)... ...Существует также отсутствие или недостаточность данных для контроля качества, безопасности и эффективности. Из тревожные сообщения относительно оценки имеющихся данных пока что клетки, где аденовирусы, произведенные для разработки вакцины позволяют его репликации. Это может привести к инфекции в организме человека, что может стать причиной повреждения и смерти, особенно у людей с низким иммунитетом и заболеваниями дыхательных путей, среди других проблем со здоровьем... ...Кроме того, были обнаружены исследования, характеристика ненадлежащего вакцины, в том числе в отношении анализа примесей и вирусов, загрязняющих веществ в процессе производства, а также отсутствие валидации/квалификации, методы контроля качества, среди нескольких других аспектов. Было проверено, по-прежнему, отсутствие тестов на токсичность, репродуктивная, которые позволяют убедиться, что изделие может или не может быть вредно половых клеток...

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