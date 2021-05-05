Путин пообещал Эрдогану «Спутник V» уже в мае. Это может открыть Турцию для туризма

Президенты России и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых Владимир Путин заявил своему коллеге Реджепу Эрдогану о готовности поставить российскую вакцину «Спутник V» уже в мае.

Об этом сообщает сайт Кремля. В тексте подчеркивается, что «предпринимаемые противоэпидемические меры» позволят улучшить обстановку и «возобновить двусторонние связи в туристической сфере».

Также стороны обсудили совместное производство российской вакцины на турецких предприятиях. Об этом в конце апреля говорил министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж. По его словам, Россия уже передала Турции технологии для производства вакцины, которым займется компания Viscoran Inc совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Тогда же Эрдоган предложил закупить у России «внушительные объемы» вакцины и пообещал обсудить вопрос с Путиным. Однако он отметил, что, помимо России, Турция договорились с Германией по поводу вакцины и ведет собственную разработку.

Вакцину «Спутник V» в Турции одобрили для экстренного применения. До октября Россия должна поставить 50 млн доз Турции. В стране действуют полный локдаун с 29 мая. Еще до его введения Россия приостановила полеты в Турцию чартеров с туристами.