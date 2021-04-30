Эрдоган готов купить «внушительные объемы» вакцины «Спутник V»

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о желании закупить «внушительные объемы» вакцины «Спутник V» у России. «Я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным», – сказал он.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала NTV. По словам Эрдогана, профильное министерство (Минздрав) Турции «еще будет вести переговоры с российской стороны» и сам он обсудит вопрос с Путиным, но Анкара рассчитывает получить из России «внушительные объемы "Спутник V"».

При этом в Турции нет проблем «с обеспечением населения вакцинами», подчеркнул Эрдоган. «Я не принимаю никаких домыслов на этот счет. Помимо России, с Германией есть определенные договоренности о поставках. И мы работаем над отечественной вакциной», – дал понять президент Турции.

Турция подписала контракт на поставку «Спутник V» 28 апреля. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Первые поставки будут уже в мае. Турецкие власти собираются выдать препарату разрешение на экстренное использование. По словам Коджа, Россия передела Турции технологии для производства «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций договорился с турецкой компанией Viscoran Inc производить вакцину в Турции.