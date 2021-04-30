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«Во многих странах ситуация хуже». Кремль высказался о доходах россиян

30.04.2021 14:59
Комментарии: 1
«Во многих странах ситуация хуже». Кремль высказался о доходах россиян

В Кремле надеются, что падение уровня жизни россиян прекратится в этом году. Этому должны способствовать меры, «активно и энергично» принимающиеся властями. Накануне Росстат сообщил о падении доходов россиян на 3,6% с начала года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал последние данные Росстата о падении реальных располагаемых доходов россиян на 3,6% в январе-марте 2021 года. «Во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», – передает слова Пескова «Интерфакс».

«Меры, которые активно и энергично принимаются руководством страны», по мнению Пескова, позволили «минимизировать негативные последствия кризиса». Какие это были меры, он не сказал. Однако признал, что они «полностью избавить нас от этого (падения), к сожалению, не могут».

Как принято в официальной риторике Кремля, причины российских проблем нужно видеть в мире и других странах. Песков рассказал об аналогичной ситуации во всем мире. «Мы не можем быть свободными от этих негативных последствий», – заключил он.

В США и ЕС в 2020 году доходы граждан не падали, а выросли благодаря прямым выплатам правительства, зато в России они фактически падают с 2013 года. По данным Росстата, россияне в среднем живут на 32 612 руб. в месяц, или около 14,5 доллара в день. Только 6,4% россиян получают больше 75 тыс. руб., а 53,7% живут на сумму до 27 тыс. руб. в месяц. Еще 34,5% получают меньше 19 тыс. руб., а 20,4% – до 14 тыс.

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16:01 0 0
Александр Н:

лучше бы эта говорящяя голова молчал .меньше бы на клоуна похож был.. а то вчера меня вообще так рассмешил что я чуть со стула не упал .. из его вчерашнего выступления перед журналистами ,, 1 А бу бу бу.. 2 Бэ ..бу бу бу ...3 Вэ бу бу бу +++4 Цэ+++ вот такая у этой головы Азбука не поймешь то ли Русский Алфавит то ли Английский в общем Песков он и в Африке Песков похоже ему лавры Псаки (по бреду сивой кобылы) покоя не дают .. не знаю как другие а я этому Нафкиному мужу вааще не верю .. а так как он голос Кремля то и Кремлю тоже моей веры нет

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