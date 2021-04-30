Посольство США прекратит выдавать визы россиянам с 12 мая

Посольство США в России вынуждено отказаться от выдачи виз россиянам с 12 мая. Исключением станут визы для дипломатических поездок. Иммиграционные визы будут выдаваться лишь в случаях, когда речь идет о «жизни и смерти».

Об этом посольство написало на своем сайте. С середины мая будет прекращена обработка заявок на неиммиграционные визы и дипломатические.

Такое изменение работы в диппредставительстве объяснили действиями российских властей, которые внесли США в число недружественных стран и запретили нанимать в штат посольств россиян. Из-за этого россияне, работавшие в посольстве США, потеряют работу, а штат миссии сократится на 75%.

Американское посольство призвало граждан США покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.