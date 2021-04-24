Путин поручил составить список недружественных стран. За неделю Москва выслала 140 дипломатов
24 Апреля 2021 289 1 Политика
Президент Владимир Путин издал указ о противодействии недружественным действиям иностранных государств. Глава государства поручил правительству определить «перечень недружественных иностранных государств» и ограничить их диппредставительсвам и консульствам возможность нанимать на работу граждан России, сообщает сайт Кремля.
Дружить приказано не со всеми
- Президент Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств, который опубликован на сайте Кремля. В связи с ним правительству поручается «определить перечень недружественных иностранных государств».
- «Воздействовать» на них предполагается ограничением возможности дипломатическим представительствам и консульствам нанимать на работу граждан России. Правительство должно установить лимит на «количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры». Россиян, которые наняты сверх лимита, Путин потребовал уволить. Фактически это удар по рабочим местам россиян, которые работают от охраны объектов до их уборки и прочего сопровождения.
- Путин сформулировал это так: «Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное Правительством Российской Федерации, подлежат прекращению». Путин оправдывает такой шаг «защитой интересов и безопасности» страны. Также в указе говорится о том, что возможен полный запрет на трудоустройство россиян в иностранные дипмиссии.
- По словам доктора политических наук Алексея Фененко, первой российских сотрудников может лишиться дипмиссия одной из восточно-европейских стран. Например, Чехии или Болгарии. За последнюю неделю Москва выслала более 140 дипломатов и сотрудников иностранных посольств – от США до Чехии.
- Как отмечает завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, такого масштаба дипломатической войны не было «даже перед Второй мировой войной или в годы холодной войны».
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- «Ситуация достигла дна», – заявил научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По словам профессора Университетского колледжа Лондона Марка Галеотти, российские власти мыслят в категориях военного времени. «Они думают, что происходит экзистенциальная борьба за место России в мире», – считает Галеотти.
Написать комментарий
Правильно, а то стали много тявкать. Шавкам надо напоминать, как им себя полагается вести, чтобы их чесали за ушком.