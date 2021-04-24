Путин поручил составить список недружественных стран. За неделю Москва выслала 140 дипломатов 289 1 Политика

Президент Владимир Путин издал указ о противодействии недружественным действиям иностранных государств. Глава государства поручил правительству определить «перечень недружественных иностранных государств» и ограничить их диппредставительсвам и консульствам возможность нанимать на работу граждан России, сообщает сайт Кремля.