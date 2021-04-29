«Невозможно ни в чем ограничить Россию». Кремль пообещал быстро найти замену SWIFT

В Кремле пообещали при необходимости быстро найти замену международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT. Так в администрации президента ответили на угрозы, исходящие из Европарламента.

По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина, мы живем «в настолько развитом мире», что «заменители этой систему будут найдены очень быстро». «Невозможно ни в чем ограничить Россию», – цитирует Дмитрия Пескова «Интерфакс», который выступил в программе «Большая игра» на Первом канале.

Песков отметил, что SWIFT доминирует в мире, но у нее конкуренты. Поэтому всегда можно найти аналоги. Другие страны, по мнению Пескова, тоже будут заинтересованы в использовании альтернативы. Недавно Китай дал понять, что он не собирается вместе с Россией отказываться от SWIFT.

Песков не ответил на другие предложения, содержащиеся в резолюции Европарламента. Так, за военное вторжение на Украину европейские парламентарии предлагают не только отключить Россию от SWIFT, но и ввести нефтяное и газовое эмбарго. Альтернатив у России в этом плане практически нет.

В Кремле и МИДе редко упоминают, что в России с 2018 года работает собственная альтернатива SWIFT – Система передачи финансовых сообщений Банка России. (СПФС). Она открыта для иностранных банков, правда, за два года к ней подключились только 399 участников, среди которых всего около десятка иностранных банков из Турции, Франции, Швеции, Японии и один китайский банк. Российские власти надеялись, что именно Китай станет активнее всего использовать с Россией СПФС. Но этого не произошло.

Без SWIFT в мире живут Северная Корея и Иран.