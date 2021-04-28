Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «оптимальным местом» для встречи с президентом России Владимиром Путиным. До этого Зеленский говорил, что место переговоров с российским лидером не имеет значения, важна – суть.
Зеленский заявил о Ватикане как «оптимальном месте со всех сторон» для встречи с Путиным в интервью газете La Reppublica. Украинский лидер подчеркнул, что Ватикан может стать местом «для диалога о мире».
«Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – сказал зеленский.
В интервью Financial Times Зеленский говорил: «Место не имеет значения, речь идет о содержании». Инициатива о переговорах с Путиным исходила от Зеленского, который пригласил коллегу «в любую точку украинского Донбасса, где идет война». Путин заочно пригласил Зеленского «в любое удобное время» посетить Москву.
На Украине считают, что переговоры могут пройти только в нейтральной стране. Более того, как пишет Telegram-канал «Легитимный», главе офиса Зеленского Андрею Ермаку западные партнеры рекомендовали организовать встречу президента Зеленского с Путиным после переговоров Путина и президента США Джо Байдена, которые пройдут ориентировочно 15-16 июня в Брюсселе.
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Вместе с тем в Кремле открыто заявили, что Путин не будет обсуждать с Зеленским проблему Донбасса, поскольку Россия не является «стороной конфликта». Переговоры между лидерами двух стран могут касаться исключительно проблематики двухсторонних отношений.
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Правильной альтернативой при взаимодействии друг с другом важно учитывать этику Бога (Творца) и тогда в саморазвитии человечества всё будет правильно. Бог учит прощать, не требовать назад того, что взяли у тебя, быть смиренными, не воинственными, не агрессивными, не раздражаться, осуждая других, не вожделеть «земных» ценностей, не «привязываться» к «земным» объектам, включая других людей, — но любовью реагировать на всяческие выходки примитивов, быть заботливыми, нежными в отношениях с ближними… Очень многие современные верующие в бытие Бога не ставят перед собой вопрос о смысле жизни. Они… лишь мечтают о земном благополучии и о том, чтобы избежать ада после смерти тела… А что для этого надо делать? — оказывается, участвовать в разных «религиозных» обрядах, каяться в грехах истинных и мнимых, а также «молиться», то есть, прежде всего, выпрашивать «спасения» от ада — у Бога или у придуманных представителями данных конфессий «богов» и «святых». И этому абсурду всегда активно способствовали жрецы таких религиозных направлений. Они внушают своей «пастве» представление о Боге — как о злобном Страшилище, которое только и занимается тем, что карает, и поэтому Его надо бояться! Молитвы, предлагаемые верующим в языческих конфессиях, интенсивно отупляют адептов, формируя у них уныние, ощущения собственной ничтожности, безнадёжности, обречённости на грядущие мучения в аду… Но «пастыри» будут призывать и принуждать своих адептов «молиться» всё пуще и пуще. Ведь, если те будут совершенствовать себя, а не «молиться» — то и церкви такие окажутся ненужными, и сами «пастыри» лишатся подношений «верующих». О важности Истинной духовности. Решение состоит в том, чтобы — в государственном масштабе — дать людям истинные знания о Боге и о том, чего Он хочет от нас. Многие неодухотворенные люди пробивали себе дорогу идя "по трупам", ради высоких денежных доходов, возможности управлять другими по собственной прихоти, присваивать материальные ценности… … Тогда как правильной альтернативой для нас при взаимоотношениях с другими людьми — является всемерная разумная помощь им, пусть даже в ущерб себе. Единственную жертву, которую хочет Бог-Отец от людей — это потеря в них самости и их эгоцентризма. Именно основой социальной гармонии должно стать не структура экономики и способ распределения материальных благ, но, должна иметь место искренняя доброжелательность людей в отношениях друг с другом.
А харя у этого хохло клоуна не треснет ? или ему просто за народные денежки в Ватикан съездить хочется и у Папы и совершенные грехи откупить и индульгенцию на будущие убийства получить .. Зеленкин он такой он и без мыла в *опу влезет когда ему надо