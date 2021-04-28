Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «оптимальным местом» для встречи с президентом России Владимиром Путиным. До этого Зеленский говорил, что место переговоров с российским лидером не имеет значения, важна – суть.

Зеленский заявил о Ватикане как «оптимальном месте со всех сторон» для встречи с Путиным в интервью газете La Reppublica. Украинский лидер подчеркнул, что Ватикан может стать местом «для диалога о мире».

«Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – сказал зеленский.

В интервью Financial Times Зеленский говорил: «Место не имеет значения, речь идет о содержании». Инициатива о переговорах с Путиным исходила от Зеленского, который пригласил коллегу «в любую точку украинского Донбасса, где идет война». Путин заочно пригласил Зеленского «в любое удобное время» посетить Москву.

На Украине считают, что переговоры могут пройти только в нейтральной стране. Более того, как пишет Telegram-канал «Легитимный», главе офиса Зеленского Андрею Ермаку западные партнеры рекомендовали организовать встречу президента Зеленского с Путиным после переговоров Путина и президента США Джо Байдена, которые пройдут ориентировочно 15-16 июня в Брюсселе.

Вместе с тем в Кремле открыто заявили, что Путин не будет обсуждать с Зеленским проблему Донбасса, поскольку Россия не является «стороной конфликта». Переговоры между лидерами двух стран могут касаться исключительно проблематики двухсторонних отношений.