Школьников отправили на внеочередные каникулы с 1 по 10 мая

Минпросвещения рекомендовало школам приостановить работу на время «нерабочих дней» в мае, которые объявил президент Владимир Путин. Вторые (а для первоклассников – третьи) каникулы продлятся с 1 по 10 мая.

Как сообщает ТАСС, Минпросвещения выступило с рекомендациями для школ. А вот детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп, пояснил глава министерства Сергей Кравцов.

Путин подписал указ о дополнительных выходных с 4 по 7 мая 23 апреля. Так он удовлетворил просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая посчитала, что в случае непрерывных каникул россияне не будут обмениваться друг с другом «вирусной информацией» в поездках на дачу и обратно в город.

Позднее стало известно, что Минтруда определил «нерабочие дни» с 4 по 7 мая не праздничными, а обычными. Поэтому оплата в них будет производиться в обычном режиме. Повысить выплаты может только работодатель по своему усмотрению. Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова потребовала от бизнеса, чтобы он оплатил четыре «нерабочих дня» даже в том случае, если сотрудники не будут работать.