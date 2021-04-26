Голикова «обязала» работодателей заплатить за выходные с 4 по 7 мая

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила бизнесу о необходимости оплатить «нерабочие» дни с 4 по 7 мая включительно.

Об этом чиновница заявила в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». По словам Голиковой, наличие нерабочих дней «не является основанием для снижения заработной платы работникам».

Поэтому тем работникам, чья работа оплачивается сдельно, необходимо выплатить «соответствующее вознаграждение» за нерабочие дни. Сумма выплаты должна определяться «локальным нормативным актом работодателя». Платить сотрудникам бизнес должен в полном размере, подчеркнула Голикова.

Как пояснили в Минтруда, оплату нерабочих дней с 4 по 7 мая нужно производить в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не сочтет необходимым платить двойную ставку.

Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 1 по 10 мая включительно в пятницу, 23 апреля.