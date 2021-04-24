Германия усомнилась в версии Праги о взрывах на военных складах

Взорвавшихся снарядов вообще не должно было быть на военных складах Чехии.

Журналисты немецкого интернет-издания World Economy усомнились в версии чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году. Напомним, что это послужило официальной причиной высылки российских дипломатов из страны. Во время проведения собственного расследования журналисты обнаружили признаки информационной атаки в обвинениях чешских властей.

Сомнения журналистов вызвали противопехотные мины, которые и взорвались на складах. В расследовании отмечается, что данные мины лежали в помещениях более 20 лет, что могло привести к спонтанному детонированию. Кроме того, согласно Оттавскому соглашению, к которому Чехия присоединилась в 1997 году, данного типа мин вообще не должно было быть на складах.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Также журналисты обратили внимание, что инцидент произошел в 2014 году, а выслали диппредставителей России только сейчас, указав на слишком большой временной промежуток, в течение которого сменился состав российской дипмиссии, пишет Российская газета.

Ранее стало известно, что Россия может запретить ввоз в страну чешского пива.