Россиян могут лишить чешского пива из-за шпионского скандала с Чехией 152 0 Экономика

Власти рассматривают возможность ограничить импорт чешской продукции в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии после шпионского скандала. По информации «Коммерсанта», под санкции может попасть чешское пиво, импорт которого в 2020 году достиг 38 млн долларов в денежном выражении. Доля импортного пива на российском рынке составляет 5%. При этом доля чешского пива в импорте не превышает 10%, или 40 млн литров в год.