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Россиян могут лишить чешского пива из-за шпионского скандала с Чехией

24 Апреля 2021 152 0 Экономика
Россиян могут лишить чешского пива из-за шпионского скандала с Чехией

Власти рассматривают возможность ограничить импорт чешской продукции в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии после шпионского скандала. По информации «Коммерсанта», под санкции может попасть чешское пиво, импорт которого в 2020 году достиг 38 млн долларов в денежном выражении. Доля импортного пива на российском рынке составляет 5%. При этом доля чешского пива в импорте не превышает 10%, или 40 млн литров в год.

«Не навреди себе»

  • Российские власти рассматривают экономические санкции против Чехии как необходимые после шпионского скандала. Собеседник «Коммерсанта» сказал изданию, что «нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги». Он же признал, что у России нет возможности отреагировать на них «чисто зеркально», поскольку тогда придется «всех чехов выслать вместе с послом».
  • Неделю назад, 17 апреля, Прага заявила, что подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Склад принадлежал частному лицу, предпринимателю, который якобы мог продавать оружие Украине в период горячей фазы военного конфликта в Донбассе. Прага подозревает во взрыве двух предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
  • В связи с этим делом Прага выслала 18 российских дипломатов, а МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Но теперь Москва хочет наложить экономические санкции на Чехию. Ограничения могут коснуться любой из отраслей, однако, по словам источников «Коммерсанта», Москва собирается соблюдать принцип «не навреди себе».

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  • Как отмечают источники, под запрет скорее всего попадет чешское пиво. С такой инициативой выступала организация «Трезвая Россия». В прошлом году импорт чешского пива в Россию составил 38 млн долларов, увеличившись на 10%. Согласно оценке ЦИФФРА, Россия потребляет 8 млрд литров пива ежегодно, из которых только 5% приходятся на импорт. Доля чешского пива в импорте – 10%, или 40 млн литров в год. Всего в страну ввозится около десяти брендов чешского пива.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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