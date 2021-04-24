Киев: встреча Путина и Зеленского в Москве невозможна

Президент Украины не может приехать на встречу в столицу России, которая, по мнению украинской стороны, является страной-агрессором.

Украинская сторона ответила на предложение главы России Владимира Путина о проведении переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в российской столице. Так, вице-премьер, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников сообщил, что лидер Украины не поедет в Москву. Политик объяснил отказ от проведения переговоров в Москве тем, что Россия, по мнению Украины, выступает страной-агрессором, и ехать на встречу в Москву "мне кажется довольно странным предложением", передает слова Резникова РИА Новости.

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Ранее президент России Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в Москву, для обсуждения двусторонних отношений между странами.