Россиян ожидают длительные выходные

В мае 2021 года 2 недели будут сокращенными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В Федеральной службе по труду и занятости РФ сообщили, что в мае текущего года российских граждан ожидают длительные выходные из-за празднования Дня труда и Дня победы. В частности, жители страны в первые 2 недели следующего месяца смогут отдохнуть по три дня: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Кроме того в ведомстве напомнили, что 30 апреля является предпраздничным днем, поэтому длительность рабочей смены будет сокращена на 1 час, пишет РИА Новости.

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Напомним, что Министерство труда и социальной защиты России изучает возможность продления выходных дней в мае.