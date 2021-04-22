Словакия высылает из страны трех дипломатов России

Сотрудники российского посольства обязаны покинуть территорию страны в течение 7 дней.

Глава правительства Словакии Эдуард Хегер сообщил, что власти приняли решение выслать из республики трех дипломатов России. Он подчеркнул, что сотрудники российского посольства обязаны покинуть территорию страны в течение 7 дней.

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Таким образом власти Словакии отреагировали на призыв Чехии к государствам, входящим в Евросоюз и НАТО, проявить солидарность с Прагой и объявить некоторых российских дипломатов персонами нон грата, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что чешская сторона сократит состав посольства России в стране.