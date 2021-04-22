В России обнаружили 8996 новых случаев коронавируса

В России за все время распространения COVID-19 общее число заболевших достигло 4736121 человека.

Российские медработники за минувшие 24 часа зарегистрировали 8996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них больше всего заболевших обнаружили в Москве (2704), на втором месте расположился Санкт-Петербург (682), а на третьем – Московская область (590). Такие сведения 22 апреля привел оперативный штаб России по противодействию распространения COVID-19.

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В стране за весь период пандемии общее число зараженных достигло 4736121 человека, излечилось 4361807 больных, умерло 107103 пациента.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал приход третьей волны коронавируса в России.