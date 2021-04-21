Россия вышлет из страны 10 американских дипломатов

Сотрудники посольства США должны покинуть РФ до конца дня 21 мая.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в среду российская сторона вручила заместителю посла США в России Барту Горману ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть нашу страну до конца дня 21 мая.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

В МИД подчеркнули, что такой шаг является «зеркальным ответом» на недружественные действия США в отношении сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке, пишет Интерфакс.

Напомним, что 21 апреля глава РФ Владимир Путин анонсировал новые выплаты на детей.