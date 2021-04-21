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Россия вышлет из страны 10 американских дипломатов

21.04.2021 19:19
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Россия вышлет из страны 10 американских дипломатов

Сотрудники посольства США должны покинуть РФ до конца дня 21 мая.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в среду российская сторона вручила заместителю посла США в России Барту Горману ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть нашу страну до конца дня 21 мая.

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В МИД подчеркнули, что такой шаг является «зеркальным ответом» на недружественные действия США в отношении сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке, пишет Интерфакс.

Напомним, что 21 апреля глава РФ Владимир Путин анонсировал новые выплаты на детей.

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