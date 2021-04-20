Меркель: ФРГ приняла решение о реализации «Северного потока-2»

Ангела Меркель признала, что ситуация вокруг строительства «Северного потока-2» превратилась в политический конфликт.

Немецкий канцлер Ангела Меркель, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в режиме видеоконференции, сообщила, что ФРГ приняла решение о строительстве газового проекта «Северный поток-2». По ее словам, Берлин поддерживает реализацию российского трубопровода и хочет развивать торгово-экономические отношения с Москвой.

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Кроме того Ангела Меркель признала, что вокруг строительства «Северного потока-2» идет политическая борьба, в которой речь идет не только о поставках газа. Также она попросила другие европейские страны поддерживать контакты с Россией, несмотря на существующие разногласия, пишет ТАСС.

Ранее немецкие политики призвали Евросоюз отказаться от реализации российского трубопровода.