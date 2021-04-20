Собянин: ситуация по COVID-19 в Москве ухудшается

Сергей Собянин рассказал, что власти столицы работают над созданием программы стимулирования вакцинации пожилых москвичей.

Столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге написал, что в последние 2-3 недели ситуация по коронавирусу в Москве начала ухудшаться.

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Также он отметил, что сейчас власти столицы работают над созданием программы стимулирования вакцинации пожилых москвичей. По его словам, россияне в возрасте 60+, проживающие в Москве и сделавшие прививку от коронавируса, смогут рассчитывать на получение дополнительных скидок в магазинах и аптеках. Кроме того градоначальник добавил, что программа поощрений, скорее всего, не будет ограничиваться торговыми скидками.

Ранее сообщалось, что в России 9 мая текущего года акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.