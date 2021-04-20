Египет и Россия договорились восстановить авиасообщение

Москва и Каир достигли финальных договоренностей о запуске авиарейсов на египетские курорты.

Во вторник посольство Египта в России сообщило, что Москва и Каир договорились восстановить авиарейсы на египетские курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Отмечается, что полеты между странами должны начаться в скором времени, но точной даты пока нет, пишут «Известия».

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Напомним, что осенью 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено из-за крушения самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом.

Ранее стало известно, что Италия возобновит прием путешественников из РФ летом 2021 года.