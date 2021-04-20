Италия возобновит прием туристов из РФ летом 2021 года

Паскуале Терраччано уточнил, что точная дата открытия итальянских границ пока не определена.

Во вторник, 20 апреля, посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассказал, что страна планирует возобновить прием российских туристов, приостановленный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, летом текущего года. Однако он уточнил, что на данный момент точная дата открытия итальянских границ не определена, пишет ТАСС.

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