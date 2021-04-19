Немецкие политики призвали ЕС отказаться от СП-2

Политики Германии призывают страны ЕС незамедлительно остановить реализацию газопровода в случае военного вмешательства России в дела Украины.

Руководитель ведущей партии Европейского парламента, немецкий политик Манфред Вебер и депутат бундестага Германии от Свободной демократической фракции Александр Ламбсдорфф считают, что страны Евросоюза должны отказаться от энергетического проекта «Северный поток-2», если конфликт на юго-востоке Украины обострится. По их мнению, ЕС должен дать понять России, что военное вмешательство в украинские дела недопустимо, иначе европейское сообщество введет новые антироссийские санкции, пишет РИА Новости.

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Ранее российский эксперт выразил мнение, что отношения Москвы и Праги могут повлиять на газопровод «Северный поток-2».