Россиянам могут запретить въезжать в Евросоюз

Тоомас Хендрик Ильвес считает, что ЕС должен заморозить все визы жителей РФ, «кроме экстренных случаев в семье».

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Twitter написал, что российским гражданам нужно запретить въезжать на территорию Евросоюза. По его словам, сообщество должно ввести временное ограничение на все визы для россиян, поскольку от этого зависит безопасность Европы, пишет Лента.ру.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее сообщалось, что чешские власти высылают из республики 18 российских дипломатов.