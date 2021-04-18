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В МИД РФ ответили на высылку дипломатов России из Чехии

18.04.2021 15:59
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В МИД РФ ответили на высылку дипломатов России из Чехии

Москва выразила Праге «решительный протест» из-за высылки 18 сотрудников российского посольства.

Министерство иностранных дел России прокомментировало высылку российских дипломатов из Чехии. По словам ведомства, Москва выражает чешским властям «решительный протест» и обязательно ответит на такие действия Праги.

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Помимо этого в МИД РФ считают, что высылка сотрудников российского посольства стала продолжением серии акций, направленных против России. Также в ведомстве добавили, что в соответствующем решении властей Чехии можно увидеть «американский след», сообщается на сайте Министерства иностранных дел нашей страны.

Ранее стало известно, что чешская сторона приняла решение выслать из страны 18 российских дипломатов.

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