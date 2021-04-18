В МИД РФ ответили на высылку дипломатов России из Чехии
Москва выразила Праге «решительный протест» из-за высылки 18 сотрудников российского посольства.
Министерство иностранных дел России прокомментировало высылку российских дипломатов из Чехии. По словам ведомства, Москва выражает чешским властям «решительный протест» и обязательно ответит на такие действия Праги.
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Помимо этого в МИД РФ считают, что высылка сотрудников российского посольства стала продолжением серии акций, направленных против России. Также в ведомстве добавили, что в соответствующем решении властей Чехии можно увидеть «американский след», сообщается на сайте Министерства иностранных дел нашей страны.
Ранее стало известно, что чешская сторона приняла решение выслать из страны 18 российских дипломатов.
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