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Макрон выразил намерение провести переговоры с Путиным

17.04.2021 18:39
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Макрон выразил намерение провести переговоры с Путиным

Речь на встрече президентов пойдет о выводах парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Такая информация поступила из Елисейского дворца после того, как прошли переговоры Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что во время встречи с Владимиром Путиным, Макрон планирует обсудить выводы парижского саммита от 9 декабря 2019 года, пишет ТАСС.

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