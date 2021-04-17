Лукашенко анонсировал одно из самых серьезных решений в своей карьере

Решение, скорее всего, подразумевает декрет президента.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он принял одно из самых принципиальных и серьезных решений за все время своего президентства. По его словам, решение уже принято и, в настоящее время, проходит его формализация. После согласования всех тонкостей данное решение Лукашенко самостоятельно озвучит широкой общественности, пишет РБК. При этом белорусский лидер намекнул, что речь, скорее всего, идет о декрете президента.

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Ранее стало известно, что белорусская сторона выразила желание получить второй транш кредита от России.