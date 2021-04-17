Госдеп США: ответные меры России на санкции США являются эскалацией

Ответные действия России на санкции США вызывают сожаление.

Представитель Госдепа США назвал эскалацией ответные меры России на введенные в отношении страны санкционные ограничения США. По его словам, санкции США пропорциональны "вредоносной деятельности" России, а вот российский ответ вызывает сожаление. При этом он подчеркнул, что США не намерены вступать в цикл эскалации, но власти страны будут соответственно действовать в ответ на любые меры, предпринятые российской стороной, пишет ТАСС.

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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков провел встречу с американским послом Джоном Салливаном, в ходе которой уведомил США об ответе России на введенные санкционные ограничения.