В Петербурге задержан украинский консул

К дипломатическому работнику будут применены меры, соответствующие нормам международного права.

Вчера, 16 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности произвели задержание консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Сотрудник дипмиссии был задержан при получении конфиденциальных данных, содержащихся в базах МВД и ФСБ. Информация о задержании украинского консула поступила из Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. По словам представителя ЦОС, которые приводит ТАСС, к сотруднику дипмиссии Украины будут применены меры, соответствующие нормам международного права.

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