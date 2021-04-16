В Кремле ответили на слова Зеленского о звонке Путину

Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев регулярно обсуждают оперативные вопросы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский запрашивал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Также он отметил, что Москва и Киев на регулярной основе обсуждают оперативные вопросы, так как помощники президентов и их политические советники находятся в постоянном контакте, пишут Известия.

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Ранее Зеленский рассказал, что якобы направлял запрос на телефонные переговоры с Путиным, однако не получил ответа.

Напомним, что Песков высказался об ответе на санкции США против России.