Песков высказался об ответе на санкции США против РФ

Дмитрий Песков сообщил, что в таких вопросах принцип взаимности является основополагающим.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ Москвы на санкции, введенные Вашингтоном, будет зависеть от решения лидера России Владимира Путина. Кроме того он подчеркнул, что принцип взаимности в подобных вопросах никто не отменял, пишут Ведомости.

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Ранее глава США Джо Байден рассказал, почему американская сторона не ввела санкции против газового проекта «Северный поток-2».