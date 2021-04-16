Байден: РФ и США являются великими державами

Джо Байден сообщил, что Москва и Вашингтон заинтересованы в мирном и безопасном будущем.

Американский глава Джо Байден во время выступления, посвященного отношениям с Москвой, заявил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являются великими державами, которые несут большую ответственность за стабильность в мире. Также он отметил, что нормальное общение между странами зависит как от Белого дома, так и от Кремля, пишет ФАН.

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Ранее Байден рассказал, почему не ввел штрафные санкции против газопровода «Северный поток-2».