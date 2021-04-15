Visa и MasterCard ответили на возможное отключение в России

Международные платежные системы продолжают работать в обычном режиме.

Представители иностранных компаний Visa и MasterCard отреагировали на высказывание Кремля о том, что санкционная политика западных стран может привести к блокировке международных платежных систем на территории России. В организациях отметили, что системы в нашей стране продолжают функционировать в штатном режиме. Помимо этого в компаниях добавили, что Visa и MasterCard представлены на рынке РФ свыше 20 лет и привносят свой вклад в развитие российской экономики, пишет РБК.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россию могут отключить от Visa и MasterCard.