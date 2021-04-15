Песков отреагировал на возможные санкции США против России

Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ будет отстаивать свои интересы.

Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает любые санкционные устремления, а также считает их незаконными. По его словам, Россия не хочет портить отношения с США, однако подчеркнул, что российская сторона будет отстаивать свои интересы. Более подробных комментариев Песков не стал приводить, поскольку официальных заявлений со стороны Вашингтона не было, пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против РФ, в том числе и в отношении российского госдолга.