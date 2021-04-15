В России выявили почти 9 тыс. новых случаев коронавируса

Всего за весь период пандемии в РФ COVID-19 обнаружили у 4675153 человек.

По данным оперштаба России по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в стране выявили 8944 новых случая COVID-19. Из них больше всего зараженных зарегистрировали в Москве (2455), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (565).

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Всего за весь период пандемии в России коронавирус обнаружили у 4675153 человек, 4301448 инфицированных поправилось, 104398 больных скончалось.

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