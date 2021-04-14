В РФ ужесточили правила возвращения россиян в страну из-за рубежа

Раньше указанное правило касалось только тех жителей России, которые прибывали в страну воздушным транспортом.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с 15 апреля 2021 года российские граждане, въезжающие на родину, обязаны в течение трех дней сдать тест на наличие коронавирусной инфекции, а также до получения отрицательного результата соблюдать режим самоизоляции. В ведомстве уточнили, что данное нововведение будет касаться всех прибывающих в страну жителей РФ на любом виде транспорта, а не только на самолете, как это было раньше.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Кроме того возвращающиеся на родину россияне должны заполнить специальные анкеты для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через российскую границу (заполняется на Едином портале государственных и муниципальных услуг), пишет РБК.

Ранее стало известно, что лидер России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции.