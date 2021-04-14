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Центробанк: Россию не отключат от Visa и Mastercard

14.04.2021 20:51
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Центробанк: Россию не отключат от Visa и Mastercard

В ЦБ заявили, что Западу невыгодно отключать РФ от международных платежных систем.

Зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова сообщила, что не видит рисков в отключении нашей страны от международных платежных систем Visa и Mastercard, так как это не принесет прибыли западным государствам. Однако она отметила, что российская сторона технически готова к введению любых новых санкций. Также Скоробогатова добавила, что в нашей стране работает аналоговая национальная система платежных карт «Мир», которой можно расплачиваться в 13 государствах, пишут Известия.

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Ранее стало известно, что Россию могут отключить от Visa и Mastercard.

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