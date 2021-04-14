СМИ: в аптеках России возможен дефицит лекарств

Новое правило госзакупок может привести к нехватке лекарств в аптеках страны.

Крупные фармацевтические объединения и общественные организации выступили против введения нового правила, в котором при государственных закупках жизненно необходимых лекарственных средств отдается предпочтение компаниям с полным циклом производства из ЕАЭС. Соответствующее письмо они направили в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

По их мнению, разрабатываемый механизм может привести к дефициту льготных медикаментов в российских аптеках, поскольку из-за данной инициативы производители неполного цикла рискуют уйти из рынка лекарств, пишут Известия.

Ранее стало известно, что в Турции ответили на решение России ограничить авиарейсы.