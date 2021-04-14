Президент России сделал вторую прививку от COVID-19

Владимир Путин сделал второй укол двухфазного препарата против коронавируса.

Глава РФ Владимир Путин во время заседания попечительского совета Русского географического общества сообщил, что перед проведением данного мероприятия врачи ввели ему вторую инъекцию вакцины от коронавируса. Также президент выразил уверенность, что после прививки «все будет хорошо», пишет РИА Новости.

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Напомним, что 23 марта 2021 года Владимир Путин сделал первый укол двухфазной российской вакцины от COVID-19.

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