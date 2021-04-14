В Кремле назвали способ избежать войны на Украине
Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон может оказать влияние на Киев и призвать украинскую сторону отказаться от вооруженных действий в Донбассе.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что избежать войны в Донбассе можно, но только в том случае, если Украина перестанет совершать провокации на этой территории. Также он подчеркнул, что Вашингтон имеет достаточное влияние на Киев для того, чтобы призвать украинскую сторону отказаться от вооруженных действий, пишет Коммерсант.
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Ранее сообщалось, что Россия предупредила США о быстром и решительном ответе на введение новых американских санкций против Москвы.
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