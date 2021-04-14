В Кремле назвали способ избежать войны на Украине

Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон может оказать влияние на Киев и призвать украинскую сторону отказаться от вооруженных действий в Донбассе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что избежать войны в Донбассе можно, но только в том случае, если Украина перестанет совершать провокации на этой территории. Также он подчеркнул, что Вашингтон имеет достаточное влияние на Киев для того, чтобы призвать украинскую сторону отказаться от вооруженных действий​, пишет Коммерсант.

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Ранее сообщалось, что Россия предупредила США о быстром и решительном ответе на введение новых американских санкций против Москвы.