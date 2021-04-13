СМИ: российские власти могут повысить налоги

Bloomberg сообщает, что Правительство России ищет способы восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, рассказало, что российские власти занимаются разработкой новых мер, направленных на восстановление экономики России после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По словам собеседников издания, реализовать это чиновники нашей страны смогут с помощью повышения налогов, использования ресурсов ФНБ в размере 182 млрд долларов и перераспределения денежных средств с некоторых проектов.

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Также издательство считает, что президент РФ Владимир Путин озвучит конкретные меры по восстановлению российской экономики во время послания Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля.

Ранее «Капитал страны» писал, что в Кремле раскрыли неожиданные подробности о послании лидера России.