СМИ: США оценивают влияние новых санкций против РФ на Донбасс
Вашингтон опасается обострения конфликта на юго-востоке Украины из-за новых санкций в отношении Москвы.
Американский телеканал (ТК) CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что администрация лидера США Джо Байдена изучает, как введение новых антироссийских санкций за вмешательство в президентские выборы страны и кибератаки может повлиять на ситуацию в Донбассе. По словам собеседников ТК, на прошлой неделе власти обсуждали данный вопрос и пришли к выводу, что наложение дополнительных ограничительных мер против России может привести к «непредвиденным последствиям», в том числе и к обострению конфликта на юго-востоке Украины.
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Также источники CNN отметили, что решение о введении новых санкций в отношении Москвы осложняется наращиванием российских войск около украинских границ, пишут Ведомости.
Ранее сенатор России Алексей Пушков рассказал, начнется ли война между нашей страной и Украиной.
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Есть такая русская пословица ....не буди лихо пока оно тихо . умнеть эти Америкосы стали что ли .. или их санкции им же боком и выходят