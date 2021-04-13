СМИ: США оценивают влияние новых санкций против РФ на Донбасс

Вашингтон опасается обострения конфликта на юго-востоке Украины из-за новых санкций в отношении Москвы.

Американский телеканал (ТК) CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что администрация лидера США Джо Байдена изучает, как введение новых антироссийских санкций за вмешательство в президентские выборы страны и кибератаки может повлиять на ситуацию в Донбассе. По словам собеседников ТК, на прошлой неделе власти обсуждали данный вопрос и пришли к выводу, что наложение дополнительных ограничительных мер против России может привести к «непредвиденным последствиям», в том числе и к обострению конфликта на юго-востоке Украины.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Также источники CNN отметили, что решение о введении новых санкций в отношении Москвы осложняется наращиванием российских войск около украинских границ, пишут Ведомости.

Ранее сенатор России Алексей Пушков рассказал, начнется ли война между нашей страной и Украиной.