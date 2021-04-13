Лавров: Россия хочет отказаться от платежных систем Запада

Министр заявил, что Россия стремится к независимости от доллара, поэтому собирается использовать другие национальные банкноты в международных расчетах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что наша страна планирует перейти на альтернативные доллару валюты в торгово-экономических платежах, а также отказаться от систем денежных переводов, подконтрольных Западу. По его словам, такие меры помогут уменьшить зависимость Москвы от мировой валюты и снизить риски от возможного введения новых санкций, пишут «Ведомости».

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Напомним, что в России обновили критерии оценки эффективности губернаторов.