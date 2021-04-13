В РФ диагностировали менее 8,2 тыс. новых случаев COVID-19

В России общее количество заболевших составило 4657883 человека.

По информации российского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, за прошедшие 24 часа в России диагностировали 8173 новых случая инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных зафиксировали в столице (1782), на втором месте находится Санкт-Петербург (701), а на третьем - Подмосковье (533).

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В РФ общее число заболевших достигло 4657883 человек, 4281776 инфицированных поправилось, 103601 пациент умер.

Напомним, что Россия временно остановит авиарейсы с Турцией и Танзанией из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в этих странах.