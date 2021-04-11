Европа хочет ужесточить санкции против России

Манфред Вебер считает, что Москва продолжает вести «курс опасных провокаций».

Глава ведущей партии Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер в интервью медиагруппе Funke заявил, что в отношении России необходимо ужесточить санкции в том случае, если конфликт на Донбассе обострится или состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального ухудшится.

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По словам Вебера, Москва продолжает вести «курс опасных провокаций». Он пояснил, что размещение российских военнослужащих около украинских границ является испытанием для Запада, на которое должен последовать совместный ответ Евросоюза и США.

Отмечается, что в качестве возможных ограничительных мер рассматривается масштабное замораживание счетов олигархов РФ, отключение России от системы международных банковских платежей SWIFT, а также остановка строительства трубопровода «Северный поток-2», пишет ТАСС.

Напомним, что на Украине анонсировали встречу лидеров «нормандской тройки».