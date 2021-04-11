В РФ обнаружили 8702 новых случая COVID-19

В России общее количество зараженных составило 4641390 человек.

В оперативном штабе Российской Федерации по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье сообщили, что в стране суточный прирост инфицированных составил 8702 человека. Из них в Москве обнаружили 2090 заболевших, в Санкт-Петербурге зафиксировали 694 зараженных, а в Московской области – 574.

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Таким образом, за все время эпидемии COVID-19 в России всего заболело 4641390 человек, 4265509 пациентов выздоровело, 102986 зараженных скончалось.

Напомним, что в нашей стране разрабатывается еще одна вакцина против коронавируса.