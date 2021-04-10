В России разрабатывается еще одна вакцина от COVID-19

Специалисты рассчитывают приступить к клиническим испытаниям новой вакцины осенью текущего года.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в нашей стране идет разработка еще одной вакцины от коронавирусной инфекции. На этот раз работы ведут специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. Известно, что в самое ближайшее время сотрудники НИИ представят предварительные результаты своей работы.

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По словам директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова, разрабатываемый препарат является вакциной для интраназального применения. Причем изготавливается вакцина на основе вируса гриппа. Уже осенью текущего года специалисты планируют приступить к клиническим испытаниям препарата, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что после вакцинирования препаратом «Спутник V» можно получить пожизненный иммунитет от коронавируса.