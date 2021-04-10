На Украине анонсировали встречу лидеров "нормандской тройки"

Лидеры Германии, Франции и Украины проведут встречу в течение недели.

По словам советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, "нормандская тройка", в состав которой входят Германия, Франция и Украина, проведет встречу по ситуации на Донбассе. Политик заявил, выступая в эфире телеканала "Украина 24", что в течение недели лидеры "нормандской тройки" проведут переговоры и обсудят сложившееся положение.

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При этом, Арестович подчеркнул, что Украина не ждет прорыва на предстоящей встрече советников "нормандского формата", включающего Германию, Россию, Украину и Францию, которая должна пройти 14 апреля, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее, в МИД России опровергли информацию о том, что Россия и США проводят контакты по вопросу Украины.