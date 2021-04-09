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Украинский политик боится ослабления страны из-за СП-2

09.04.2021 17:09
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Украинский политик боится ослабления страны из-за СП-2

Алексей Резников подчеркнул, что введение в эксплуатацию трубопровода будет иметь «предсказуемые последствия» для Киева.

Вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что запуск газового проекта «Северный поток-2» ослабит страну, так как Россия будет поставлять голубое топливо напрямую в Германию. По его словам, украинскую сторону напрягает продолжающее строительство трубопровода, поскольку он угрожает национальной и энергетической безопасности Киева, пишет радио Sputnik.

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Напомним, что в Евросоюзе отреагировали на планы США назначить спецпосланника для остановки «Северного потока-2».

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