Россия не ведет диалог с США по Украине на уровне глав МИД

Заявление о контактах России и США по вопросу Украины является дезинформацией.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Россия и США проводят контакты по вопросу Украины, в том числе и по линии Министерства обороны и МИД. По его словам, российская сторона не проводит и не планирует проводить диалог с Соединенными Штатами по Украине ни на уровне глав МИД, ни по линии Минобороны, пишет РИА Новости.

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Кроме того, Рябков назвал заявление американской стороны дезинформацией, призванной ввести в заблуждение общественность и правительства заинтересованных в украинском вопросе стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины.