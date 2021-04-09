В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине

Дмитрий Песков сказал, что Украина становится взрывоопасной территорией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны, граничащие с украинской территорией, принимают меры для обеспечения своей безопасности в связи с тем, что Украина превращается в потенциально нестабильный регион.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Также он заверил, что российские власти примут все необходимые меры для защиты безопасности и интересов нашей страны, пишет РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, ситуация в Донбассе является напряженной.