Гинцбург: привитые вакциной «Спутник V» могут получить пожизненный иммунитет

Есть надежда, что действие вакцины продлится не один или два года, а пожизненно.

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинирование разработанным Центром препаратом «Спутник V» может дать пожизненный иммунитет от коронавируса. По его словам, будет проводится специальное исследование, в рамках которого тем участникам, у которых снижается уровень антител, будет проводиться повторная вакцинация. Если уровень антител будет повышаться до защитного на вторые, третьи или четвертые сутки, значит, у участников тестов образовались клетки памяти, что говорит о наличии иммунитета после первичной вакцинации.

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Исследование позволит проверить сроки выработки антительного ответа на вакцину и будет проводиться в течение одного или полутора лет, пишет Интерфакс.

Напоминаем, что в США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson.